Iron Maiden'ın bateristi Nicko McBrain, müziği bıraktığını açıkladı

Efsanei metal grubu Iron Maiden'ın baterisiti Nicko McBrain, müzik kariyerine veda ettiğini duyurdu.

McBrain, 42 yılın ardından grupla turneye çıkmayı bıraktığını açıkladı. 2023 yılında felç geçiren McBrain, yoğun bir tedaviyle yüzde 70'e yakın iyileşti.

Grubun internet sitesi ve sosyal medya üzerinden açıklama yapan McBrain, “Uzun süre düşündükten sonra, hem üzüntü hem de sevinçle, kapsamlı ve zorlayıcı turne yaşam tarzından geri adım atma kararımı açıklıyorum. Gruba bundan sonra başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"42 YILDIR MAİDEN'LA TURNEYE ÇIKMAK İNANILMAZ BİR YOLCULUKTU”

Iron Maiden ailesinin parçası olmaya devam edeceğini belirten McBrain, “Uzun zamandır menajerim olan Rod Smallwood ve Andy Taylor'ın benim için düşündüğü çeşitli projeler üzerinde çalışacağım. Ayrıca çeşitli kişisel projeler üzerinde çalışacağım. The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart ve tabii ki Rock-N-Roll Ribs dahil mevcut işlerime ve girişimlerime odaklanacağım! Ne diyebilirim ki? Son 42 yıldır Maiden'la turneye çıkmak inanılmaz bir yolculuktu” dedi.

Ailesine ve tüm sevenlerine teşekkür eden McBrain, şunları söylediİ:

“Sadık hayran kitleme, her şeyi değer kıldınız ve sizi seviyorum! Sadık eşim Rebecca'ya, her şeyi sonsuz derecede kolaylaştırdın ve seni seviyorum. Çocuklarım Justin ve Nicholas'a, yokluğumu anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim ve sizi seviyorum! Her zaman yanımda olan arkadaşlarıma, sizi seviyorum! Grup arkadaşlarıma, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdünüz ve sizi seviyorum. Geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyorum. Yakında görüşmek üzere, Tanrı hepinizi kutsasın ve tabii ki 'Yaşasın Iron'lar'!”

An Announcement from Iron Maiden..



I love you too All and up the Irons 🤘🤘 pic.twitter.com/zterPYFGtS — Nicko McBrain (@NMcbrain28871) December 7, 2024

Iron Maiden grubu tarafından yapılan açıklamada ise “Maiden her zaman kendi adamını bulur ve zaten seçilmiş olan yeni davulcumuz çok kısa süre içinde duyurulacak” denildi.