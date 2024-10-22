Iron Maiden’ın eski solisti Paul Di'Anno hayatını kaybetti

Ünlü Iron Maiden grubunun eski solisti Paul Di'Anno 66 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberini ailesi duyurdu.

Sahne adı "Di'Anno" ile bilinen Paul Andrews, Wiltshire, Salisbury'deki evinde hayatını kaybetti.

Di'Ann , grubun 1980'de "Iron Maiden" ve 1981'de "Killers" adlı iki albümde yer aldı. Şarkıcını yerini şu anki vokalist Bruce Dickinson aldı.

Conquest Music adlı plak şirketi şarkıcını ölümüyle ilgili, "Son yıllarda tekerlekli sandalyede sahne almasına neden olan ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen Paul, 2023'ten bu yana 100'den fazla gösteriye imza atarak dünya çapındaki hayranlarıyla buluşmaya devam etti" açıklamasını yaptı.