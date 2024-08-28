İroni ne demek? İroni kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? İronik ne demek?

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan ve sıklıkla da maruz kaldığımız bir sözcük olan ironi sözcüğü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İroni kelimesinin kökeni, anlamı ve cümle içinde kullanımları şöyle:

İRONİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

İroni kelimesi, Fransızca ironie sözcüğünden türemiştir.

İRONİ NE DEMEK?

İroni kelimesinin TDK Sözlük anlamları, 'gülmece' ve 'söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme' demektir.

Türkçede batı kökenli kelimeler sözlüğüne göre ironi, "dolaylı ve alaylı anlatım, mizah" demektir.

İÇİNDE İRONİ GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ

Kararsız kaldım. Bana söyledikleri gerçek miydi yoksa ironi mi yapıyordu?

"Bundan bir ironi yakaladıysanız itiraz etmem"

İronik bir şekilde yaşananlar onu rahatsız etmemişti.

İRONİK NE DEMEK?

İronik, ironiye dayalı demektir.