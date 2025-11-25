İş adamından şok eden şike itirafı: Savcılığa başvurdu

Ümraniyespor’un 24 Aralık 2023’te Giresunspor’u 2-1 yendiği karşılaşmayla ilgili savcılığa yapılan bir suç duyurusu, Türk futbolunda yeni bir şike tartışmasının fitilini ateşledi.

İş insanı C.S., avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, Giresunspor’un defans oyuncusu F.C.G’ye 20 bin dolar şike parası verildiğini ve maç üzerine yüklü bahis oynandığını itiraf etti. İddialara göre süreç, maçtan dört gün önce Adana’da bir telefon aramasıyla başladı ve maçtan bir gün önce İstanbul’da bir otele uzanan karmaşık bir pazarlık ağıyla devam etti.

TEKLİF: “24 ARALIK MAÇI İÇİN ANLAŞABİLİRİZ”

Sabah'ta yer alan habere göre Savcılık dilekçesine göre C.S., 20 Aralık 2023’te Adana’da iddaa bayii sahibi Ü.K. tarafından WhatsApp üzerinden aranarak, Ümraniyespor – Giresunspor maçı için şike teklifini aldı. Ü.K., eski Adanasporlu futbolcu ve menajer K.Ş. ile birlikte hareket ettiğini, Giresunspor’da oynayan bazı futbolcuların para karşılığı maçta belirli aksiyonları yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Şike için gerekli para da hızlıca organize edildi. Futbolcuya verilecek 20 bin doların bir kısmı C.S. tarafından, Ü.K.’nin verdiği hesaba EFT yoluyla gönderildi.

İSTANBUL’DA BULUŞMA VE OTELE GİDEN YOL

İddialara göre C.S., maçtan bir gün önce 23 Aralık’ta İstanbul’daki Palladium AVM’de Ü.K. ve menajer K.Ş. ile buluştu. K.Ş., futbolcularla bağlantıyı sağlayan kişi olarak görüşmeye dahil oldu, ancak Giresunspor çevresi tarafından tanınma riskinden dolayı daha sonra otele gitmedi.

Aynı akşam Ü.K. ve C.S., Ümraniye’de Giresunspor’un kamp yaptığı otele geçti. C.S. adına bir oda kiralandı ve oda numarası bağlantıyı sağlayan K.Ş.’ye iletildi. Birkaç saat sonra plan işlemeye başladı.

Dilekçeye göre Ü.K., otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu F.C.G. odaya geldi. Bu sırada menajer K.Ş. telefondan görüntülü olarak görüşmeye katıldı. Odanın içinde, iddialara göre şike anlaşmasının ayrıntıları konuşuldu ve Ü.K. tarafından hazırlanan 20 bin dolar nakit para futbolcuya elden teslim edildi.

C.S., maçtan önce Ü.K.’nın yönlendirmesiyle yurt dışındaki bahis sitelerine yüksek miktarda bahis oynadığını, Ü.K.’nin de işlettiği iddaa bayii üzerinden aynı maça yüklü bahis yatırdığını savcılığa bildirdi. Maç günü Ü.K. karşılaşmayı tribünden izlerken, iddialara göre planın işleyip işlemediği sahadaki gelişmelere göre takip edildi. Ümraniyespor karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

C.S.’nin yaptığı suç duyurusunun ardından, şike pazarlığı, futbolcuya yapılan ödeme ve maçtan önce oynanan yüksek bahis miktarlarıyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İddiaların odağındaki Giresunsporlu futbolcu F.C.G. ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.