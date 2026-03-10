İş arayan yaşlılar artıyor

Düşük emekli aylıkları, ileri yaştaki yurttaşları yeniden işgücü piyasasına yöneltti. Emeklilik döneminde insanca yaşayabilecek bir gelirden mahrum bırakılan çok sayıda yurttaş, geçinebilmek için yeniden iş aramak zorunda kalıyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Şubat 2026 verileri, 60 yaş ve üzeri yurttaşların işsizlikte giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koydu. Kuruma kayıtlı işsizlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 2 milyon 455 bin 884 kişiye ulaştı. Kayıtlı işsizler arasında dikkat çeken gruplardan birini ise 60 yaş ve üzeri yurttaşlar oluşturdu.

Yasal olarak emeklilik çağında bulunan bu yaş grubundaki çok sayıda yurttaş, yetersiz aylıklar nedeniyle ya çalışmayı sürdürüyor ya da yeniden iş arıyor. Derinleşen ekonomik kriz, ileri yaştaki yurttaşları da İŞKUR kapısında iş beklemeye mecbur bırakıyor. Geçen yıl Şubat’ta kuruma kayıtlı 60 ve üzeri yaştaki 31 bin 51 işsiz bulunurken Şubat 2026 itibarıyla sayıları 36 bin 467 kişiye ulaştı. Böylece 60 yaş üstü kayıtlı işsiz sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 17 arttı.

İleri yaştaki yurttaşların işgücü piyasasındaki görünürlüğü, işe yerleştirme verilerine de yansıdı. Ocak-Şubat döneminde 60 ve üzeri yaştaki 2 bin 773 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu yaş grubundaki 2 bin 260 kişi işe yerleştirilmişti.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkati çekici düzeye ulaştı. Ocak itibarıyla 60 yaş üstü bin 650 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranların yüzde 56’sı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazandı.