İş arayanlara ücretsiz toplu taşıma desteği başladı: Kaç ay geçerli olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayanlara 3 ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulaması başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayanlara İstanbul'da ulaşımın 3 ay süreyle ücretsiz olacağı uygulamaya başlandığını duyurdu.

İşsiz vatandaşlar için İstanbulkart ile ücretsiz seyahat süresi ve kullanım hakkı belirlendi.

Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu,"İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar" dedi.

İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar. pic.twitter.com/O1MSeqTMsz — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 17, 2024

BAŞRUVU NASIL YAPILIYOR?

Bölgesel İstihdam Ofislerine başvurarak gereken şartları sağlayanlar İstanbulkart Mobil Uygulamasını kullanarak ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

TOPLAMDA 96 GEÇİŞ SINIRI

Mecliste kabul edilen teklifte şu ifadeler yer alıyor:

"BİO’lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart’a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere; yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir."