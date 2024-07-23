İş arkadaşları için grevdeler

İstanbul Çatalca’da faaliyet gösteren Polonez fabrikasında sendika üyesi oldukları için işten atılan işçilerin sayısı 25’e yükseldi. Atılan arkadaşları için iş bırakanlar işçiler “Greve devam edeceğiz” dedi.

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da faaliyet gösteren işlenmiş gıda üreticisi Polonez fabrikasında, işten çıkarılan işçi sayısı dün itibariyle 25’e yükseldi, işçiler grev kararı aldı. Ürdün menşeli fabrikada 25 işçinin Tekgıda-İş Sendikası’na üye olmalarının ardından işten çıkarılması üstüne iş arkadaşları için üretimi durduran işçilerin grevi bugün üçüncü gününde.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, işçilerin bazılarının hırsızlık gibi suçlamalarla bazılarınınsa ‘Şirket küçülmeye gidiyor’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını aktardı. BirGün’e konuşan Durdu, “İşveren, 10 yıldır çalıştırdığı işçilerin sendikalaşmalarının önüne geçmek için maaşlara yüzde 25 zam ve ikramiye gibi tekliflerde bulundu. Ancak işçiler, arkadaşları işten atıldığı için oldukça mutsuz, çalışmak istemiyorlar. Grevlerini sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı. Durdu, işçilerin, işten çıkarılan arkadaşlarının yerine taşeron işçilerin alınmasına tepkili olduklarını da ifade etti.

Durdu, fabrikadaki üretimin denetlenmediğini de belirterek şunları söyledi: “İşçiler, fabrikada işlenen etlerin koktuğunu ve yeşillendiğini aktarıyor. Bu fabrika CarrefourSA, Migros gibi zincir marketlere üretim yapıyor. Bu ürünlerin ve çalışma koşullarının acil bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Bu gidişle işçilere ek olarak tüketiciler de zarar görecek.”

İşçilerden Nuh Kaya, firmanın işten çıkarma gerekçesi olarak hırsızlık suçlamasını gösterdiğini aktardı. Kaya, şunları söyledi: “Ben dâhil 25 işçiye yüz kızartıcı iftiralar atarak işten çıkarttılar. Bizim yerimize iş bilmeyen, hijyen eğitimi almayan 150 kayıtsız işçi aldılar. Biz işçiler olarak, haklarımızı talep ediyoruz. 10 yıllık çalışanlarını böyle mağdur etmeye hakları yok, hakkımız olanı alana kadar buradayız.”