İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesinin Acıbadem Sağlık Grubu'na devri tamamlandı.

İstanbul'daki İş Kuleleri'nde düzenlenen imza töreninde, Türkiye İş Bankası ve Acıbadem Sağlık Grubu arasında işbirliğine gidildi. İmza töreni, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Devir anlaşması kapsamında Bayındır bünyesindeki ikisi Ankara, biri İstanbul'da olmak üzere 3 hastaneyle 6 diş kliniği, "Acıbadem-Bayındır" markası altında faaliyet gösterecek. 205'i hekim olmak üzere 1252 çalışanın görev yaptığı sağlık kuruluşlarının devriyle taraflar arasında uzun vadeli işbirliği süreci başlatılmış oldu.