İş Bankası Cumartesi günü açık mı? Banka çalışma saatleri 2025 (Güncel)

Bankacılık işlemlerini hafta içi mesai saatlerinde yetiştiremeyen birçok kişi, “İş Bankası cumartesi günü açık mı?”, “İş Bankası hafta sonu çalışıyor mu?” ve “İş Bankası cumartesi günü kaçta açılıyor?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 2025 yılında banka çalışma saatleri, müşterilerin para transferi, kredi işlemleri veya şube üzerinden yapmak istedikleri tüm hizmetlerde kritik öneme sahip. İşte İş Bankası’nın güncel mesai bilgileri ve hafta sonu bankacılık işlemlerine dair tüm detaylar…

İŞ BANKASI CUMARTESİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

İş Bankası, Türkiye genelindeki binlerce şubesiyle hafta içi hizmet veren özel bankalardan biridir. Ancak İş Bankası cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Yani, hafta sonu şubeler üzerinden para yatırma, EFT ya da kredi başvurusu gibi işlemler yapılamaz.

Buna karşın AVM ve havalimanı şubeleri bazı istisnalar kapsamında hizmet verebilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde bulunan İş Bankası’nın bu özel şubeleri hafta sonu da açık olabilir. Eğer “İş Bankası hafta sonu hangi şubeler açık?” diye merak ediyorsanız, en doğru bilgiye İş Bankası’nın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

2025 yılında İş Bankası çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi (Pazartesi – Cuma): 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Öğle arası: 12:30 – 13:30

Cumartesi – Pazar: Kapalı

Dolayısıyla, “İş Bankası öğlen açık mı?” sorusunun yanıtı hayır. Öğle saatlerinde (12:30 – 13:30) şubeler hizmet vermez.

HAFTA SONU İŞ BANKASI İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İş Bankası hafta sonu şubelerini açmasa da, müşterilerine kesintisiz hizmet sağlayan alternatif kanallar sunuyor. İşCep mobil uygulaması, İnternet Şubesi, İş Bankası ATM’leri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla para transferi, kredi kartı işlemleri, fatura ödeme ve birçok bankacılık hizmeti hafta sonu da yapılabiliyor.

HAFTA SONU EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ

“İş Bankası hafta sonu EFT yapılır mı?” sorusu da en çok merak edilen konulardan biri. İşte yanıt:

Havale işlemleri (İş Bankası hesapları arasında) 7/24 anında gerçekleşir.

EFT işlemleri (başka bankalara transfer) yalnızca hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılır.

Hafta sonu EFT talimatı verilirse, işlem ilk iş günü mesai saatinde gerçekleşir.

Buna karşın FAST sistemi üzerinden 100 bin TL’ye kadar transferler hafta sonu da anında yapılabilmektedir.

2025’TE DİĞER BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası dışında, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi gibi büyük bankaların da mesai düzeni benzerdir. Çoğu banka hafta içi 09:00 – 17:00 arasında hizmet verirken, hafta sonu şubeler kapalıdır. Ancak İş Bankası gibi bazı özel bankalar, AVM ve havalimanı şubelerinde cumartesi günü de hizmet verebilmektedir.