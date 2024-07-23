İş Bankası Genel Müdürü Aran: 2025 sonuna kadar rahatlama beklemeyin

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bir etkinlikten sonra yaptığı söyleşide ekonomiye dair kritik uyarılarda bulundu. Aran, "2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin" dedi. Dolar kuru ve faize yönelik mesajlar veren Aran, dolar/TL kurunun 39 lira altında kalmasının risk olduğunu söyledi, politika faizinin de yıl sonuna kadar yüzde 45’e indirileceğini öngördü.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomide rahatlamanın 2025 yılı sonuna kadar görülemeyeceğini söyledi.

Dolar kurunun yıl sonunda 39-42 lira bandında olacağını düşündüğünü ifade eden Aran, dolar kurunun 39 liranın altında kalma ihtimalinin "risk" olduğunu söyledi.

ekonomim.com yazarı Vahap Munyar, bugünkü yazısında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'la ekonomiye ilişkin beklentilerini açıkladığı sohbetini yazdı.

"DOLAR KURU YILI 39-42 LİRA BANDINDA TAMAMLAR"

Munyar'ın aktardığına göre, Aran, dolar/TL kuruna ilişkin bir baskılama politikası yürütülmeyeceğinin altınız çizerek, "Bana kalırsa dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkma ihtimalinden daha büyük risk, 39 liranın altında kalma ihtimalidir. Ben yılı 39-42 lira bandında tamamlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi Temmuz ayının ikinci yarısındayız. Ben hâlâ bu patikada gidildiğini, bir sapma olmadığını düşünüyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Aran, "Çünkü, bana göre 45, hedeflere ulaşmak açısından yeterliydi. Ancak, tam 31 Mart öncesi piyasada ciddi spekülatif bir döviz atağı oluştu. Herkes “seçimden sonra kur 50 lira olacak” inancına kapıldı. Merkez Bankası güçlü mesaj için 5 puan artış yaptı. Beklemediğimiz artıştı" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ

Enflasyona ilişkin de öngüsünü paylaşan Aran, "Ben bu yılı yüzde 38-42 bandında bir enflasyonla tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Aran, şöyle devam etti: "Enflasyonun yılı yüzde 42 ile tamamlayacağını düşünürsek politika faizinin Ekim, Kasım, Aralık ayı toplantılarının birinde tek seferde veya parça parça 50’den 45’e indirileceğini tahmin ediyorum."

Aran, 2025 yılı için gördüğü tabloyu şöyle özetledi:

"2025’te enflasyonun yüzde 42 olduğu ama Merkez Bankası’nın hedefi nin yüzde 14- 21 bandında yer aldığı bir yıl başlayacak. Merkez Bankası, 42’yi 14-21’e nasıl getirecek? Ekonomiyi gevşetemez. Kredi büyümesinde yüzde 2 sınırını artıramaz.

Yüzde 45 enflasyon varken, yüzde 50 pahalı iken, yüzde 25 enflasyonda da yüzde 30 pahalı olacak. Yani, kredide pahalılık devam edecek.

"İŞSİZLİK ARTACAK"

2025 yılı boyunca rahatlama bekleyen, 'Nasıl olsa biraz hafifl er, ben de paraya erişirim' diye düşünenler, nefesini 2025 sonuna kadar tutamayanlar da muhtemelen çok zorluk yaşayacaklar.

2025 yılında işsizlik artacak, yani istihdam piyasasına olumsuz yansıyacak. Bunun da Merkez Bankası’nın elini daha çabuk tutacağı ve artık sıkılaşmayı, istihdamı da belli bir oranda gözeterek yapacağı noktaya getirecektir diye tahmin ediyorum."