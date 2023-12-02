İş Bankası karbonsuzlaşma yolunda 2030 hedeflerini duyurdu

Türkiye İş Bankası, karbonsuzlaşma yolunda 2030 hedeflerini duyurdu.

Buna göre banka, iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsiyor.

Gerek kendi operasyonları gerekse müşteri ve tedarikçilerinin faaliyetlerinin yol açtığı emisyonları azaltmayı hedefliyor.