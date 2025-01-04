İş Bankası Kültür Yayınları açıkladı: Sait Faik'in eserlerinin telif hakkı serbest kaldı

Modern Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri 1 Ocak 2025 itibarıyla telifsiz hale geldi.

Abasıyanık'ın eselerinin telif hakkı 2011'den beri İş Bankası Kültür Yayınları uhdesinde bulunuyordu.

Yayınevi, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra da Sait Faik’in eserlerinden elde edilecek gelirlerin tamamını, yazarın vasiyetine uygun şekilde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2011 yılından beri yayınevimiz uhdesinde bulunan, Türk edebiyatının köşe taşlarından Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakları, 1.1.2025 tarihinde serbest kalmıştır. Yayınevi olarak, 1.1.2025 tarihinden sonra da, yazarımızın satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden, hem anısına saygı amacıyla hem de vasiyetine uygun bir biçimde, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapılmasına karar verilmiştir."

2011 yılından beri yayınevimiz uhdesinde bulunan, Türk edebiyatının köşe taşlarından Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakları, 1.1.2025 tarihinde serbest kalmıştır.



Yayınevi olarak, 1.1.2025 tarihinden sonra da, yazarımızın satışı yapılacak tüm kitaplarından elde… pic.twitter.com/3AjEw9e8ac — İş Kültür (@iskultur) January 4, 2025

Burgazada'da bulunan ve 1959'da açılan Sait Faik Abasıyanık Müzesi de 1964'ten beri Darüşşafaka'nın sorumluluğunda bulunuyor.