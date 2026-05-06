İş Bankası'nın net kârı beklentileri aştı

Türkiye İş Bankası 2026'nın ilk çeyreğinde 4,9 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaşırken, 20,4 milyar lira net kâr elde etti.

Buna göre, söz konusu dönemde 4,9 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşan ve 20,4 milyar lira düzeyinde net kâr elde eden bankanın toplam mevduat hacmi 3,3 trilyon liraya yükseldi.

Yaygın fiziksel ve dijital temas noktalarının yanı sıra reel ekonomiye sunduğu destek ve müşteri odaklı yaklaşımıyla mevduat alanında özel bankalar arasında öne çıkan bankanın 2,6 trilyon lira nakdi, 964 milyar lira gayri nakdi kredi hacmiyle ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3,5 trilyon liraya ulaştı.

Mart sonu itibarıyla 421 milyar lira düzeyinde öz kaynak büyüklüğüne sahip olan bankanın, sermaye yeterlilik oranı ise bu dönemde yüzde 15'in üzerinde gerçekleşti.