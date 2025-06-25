İş Bankası’na açılan temettü davasında karar çıktı: Yargıtay ret kararını onadı

İş Bankası’na açılan temettü davasında karar çıktı. 1991 ve 2020 tarihli genel kurul kararlarının iptali taleplerine yönelik ret kararları Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye İş Bankası, 1991 ve 2020 tarihli genel kurul kararlarının iptali talebiyle açılan davanın, Yargıtay kararıyla kesin olarak sonuçlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 1991 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kurucu hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliğinin batıl (butlan) olduğu iddiasıyla ve 31 Mart 2020 tarihli Genel Kurul'da temettü dağıtılmamasına dair kararın iptali talebiyle açılan dava sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, ilk derece mahkemesinin iptal taleplerine yönelik verdiği ret kararlarının Yargıtay tarafından onandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlgide kayıtlı açıklamamızla, Bankamız aleyhine açılan davanın 1991 tarihli Esas Sözleşme değişikliğinin butlanı talebinin esastan reddine, 31.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının iptali talebinin ise usulden reddine, istinaf kanun yolu açık olarak, karar verildiği duyurulmuştu.

Söz konusu davanın reddi kararı, Yargıtay kararı ile kesinleşmiştir."

DAVA SÜRECİ

T24'ün haberine göre; söz konusu dava, Serhat Özer vekili tarafından açılmış ve 2021 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Davada, 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin hükümsüzlüğünün tespiti ile 2020 tarihli Genel Kurul kararının iptali talep edilmişti.

İlk derece mahkemesi, 15 Nisan 2021'de görülen duruşmada, 1991 tarihli esas sözleşme değişikliğinin butlanı talebini esastan, 31 Mart 2020 tarihli Genel Kurul kararının iptali talebini ise usulden reddetmişti.