İş bulma ümidi bitti, işsizlik zirve yaptı

TÜİK’e göre dar tanımlı işsizlik düşerken, gerçek işsizliği gösteren geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1 milyon 631 bin kişi arttı. Yarı zamanlı çalışan ve daha fazla çalışabilecek olanların oranı da artmaya devam ediyor.

BirGün / ANKARA

TÜİK, nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Gerçek işsizliği gösteren geniş tanımlı işsizlerin sayısı bir yıl önceye göre 1 milyon 631 bin kişi arttı. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı nisan ayında 3 milyon 42 bin oldu, işsizlik oranı ise yüzde 8,5 olarak hesaplandı.

TÜİK rakamlarına göre dar tanımlı işsizlik düşerken, diğer işsizlik türleri yükselmeye devam ediyor. Gerçek işsizliği gösteren geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,2’ye ulaştı. Bu rakam, sadece pandemi döneminde çok küçük bir oranla aşılabilmişti. Çalışabilir durumda olan her üç insandan birinin işsiz olduğu anlamına gelen istatistik, ülkenin geleceğine de projeksiyon tutuyor.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Nisan 2024’te 10 milyon 712 bin kişi oldu. Son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 631 bin kişi arttı. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki büyümede, zamana bağlı eksik istihdam, ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanların sayısındaki artış etkili oldu.

GELECEK ÇOK DAHA KARANLIK OLACAK

TÜİK verilerinde en önemli rakamlardan biri, 6 milyon kişinin çalışabilecekken çalışmıyor olması, iş bulma ümidini kaybetmesi ve 8 saatin altında geçici işler bulabilmesi. Bu durum, işsizliğin önümüzdeki ayların en temel sorunlarından biri olmaya devam edeceğini gösteriyor. Bakan Mehmet Şimşek’in ekonomide daralma politikasının doğal sonucu olarak istihdamda azalma yaşanması ilk meyvelerini vermeye başladı. Şimşek politikasında ısrarcı olunması, önümüzdeki günlerde iş bulma umudunun azalması ya da geçici işlerde çalışmanın kalıcı hale gelmesi gibi sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacak. Özellikle kadın ve gençlerde yaşanan büyük artış, birden fazla toplumsal sorunu da beraberinde getirme kapasitesine sahip.

YÜKSEK ENFLASYON ÇOK ÇALIŞMAYA ZORLUYOR

Yarı zamanlı çalışan fakat fırsat bulsa daha fazla çalışabilecek durumda olanların oranı da giderek artıyor. TÜİK’te zamana bağlı eksik istihdam olarak adlandırılan bu oran son bir ayda yaklaşık 4 puan artarak yüzde 16,1’den 19,7’ye yükseldi.

DİSK-AR’ın raporunda toplam istihdamın yüzde 25,1’inin 40 saatten daha az sürelerde çalıştığına dikkat çekilerek “2024 Nisan’da zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısının 3 milyon 983 bin olduğu düşünüldüğünde 40 saatten daha az çalışanların yüzde 49,5’i daha fazla çalışmak istediğini beyan etmiştir. 40 saatten daha az çalışanların yarısının daha fazla çalışmak istediğini beyan etmesinin ve zamana bağlı eksik istihdamdaki bu artışın sebebi, yüksek enflasyon ile geçim zorluğu yaşayanların çalışma süresini artırarak daha fazla ücret elde etmek istemeleri olabilir. Özellikle yüksek enflasyon döneminde eriyen alım gücü nedeniyle 40 saatten az çalışanlar daha fazla çalışmak ve daha fazla gelir elde etmek istiyor” ifadelerine yer verildi.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYILARI VE İŞSİZLİK ORANLARI

Kaynak: TÜİK

İSTİHDAM ÜRETİYORLARMIŞ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geniş tanımlı işsizliği görmeden verilere ilişkin açıklamada bulundu. "OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz."