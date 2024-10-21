İş cinayetinde 2 işçi hayatını kaybetti

Emek Servisi

Yurdun dört bir yanında emekçiler, alınmayan önlemler yüzünden çalışırken yaşamını yitirdi. Hakkari Yüksekova’da eşinin bekçi olarak çalıştığı inşaata çay götüren 50 yaşındaki Hülya Düzen asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Düzen, 9 çocuk annesiydi. Eşini kurtarmaya çalışırken aynı boşluğa düşen 58 yaşındaki Emirhan Düzen ise ağır yaralandı. Burdur Bucak’ta ise Türkmenistanlı tarım işçisi Meylıs Atchaparov önceki gün ölü bulundu. İşçinin ölüm nedeni otopsinin ardından açığa çıkacak.