İş cinayetinde ölen Korkut Küçükcan için adalet çağrısı

Gaziantep'te beş yıl önce Şahinbey Belediyesi'nin yaptırdığı Akkent Cami'nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın eşi Zeynep Küçükcan, elde edilen yeni delillerle birlikte belediye yetkilileri hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

Bianet'in haberine göre; Zeynep Küçükcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, "Eşimin ölümüne neden olan sorumluların artık yargı önünde hesap vermesi için göreve davet ediyorum" dedi.

33 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI

14 Kasım 2019’da camide inceleme yapmak üzere görevlendirilen Korkut Küçükcan, ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. 33 saat süren kurtarma çalışmaları sonrası cansız bedeni çıkarılan Küçükcan, geride iki çocuk ve adalet arayan bir eş bıraktı.

Eşi Korkut Küçükcan'ın, Şahinbey Belediyesi tarafından görevlendirilerek gönderildiği söyleyen Zeynep Küçükcan, “Bu olay basit bir iş kazası değil. Eşim Korkut, Belediye yetkililerinin bir dizi ihmaller zinciri sonucunda göz göre göre ölüme gönderildi” dedi.

"BELEDİYE BAŞKANININ BEYANI ÇELİŞKİLERLE DOLU"

Küçükcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun 2019’da yaptığı açıklamada, “Antep’te bu alanda en iyi mühendis olduğu ve liyakate önem verdiğimiz için onunla çalışıyorduk” dediğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bu açıklama eşimin olay yerine belediye tarafından gönderildiğini açıkça beyan ediyor. Ancak belediyenin savcılığa gönderdiği yanıtlarda sanki eşim ile belediye arasında herhangi bir anlaşma yokmuş gibi, eşim sanki kendiliğinden Akkent Cami’ne gitmiş gibi gösterildi.”

"DELİLLER KARARTILDI, SORUŞTURMALAR YETERSİZ KALDI"

Zeynep Küçükcan, göçük sırasında belediye yetkililerinin, caminin bulunduğu parsellerin parselasyon işlemini gece yarısı tamamlayıp tapuda tescil ettirdiğini belirtti.

İş cinayetinin ardından delillerin karartıldığını ve yargı sürecinin başından itibaren hakkaniyetli şekilde ilerlemediğini ifade eden Küçükcan, “Eşimin bareti yok edildi, olayın gerçek sorumluları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar alındı” ifadelerini kullandı.

Küçükcan, şu ana kadar yapılan tüm hukuk mücadelesinin sonuçsuz bırakıldığını anlattı.

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve aralarında İmar ve Şehircilik Müdürü A.F.T., Etüd Proje Müdürü Ş.G., mühendisler A.T. ve F. P.’in olduğu diğer yetkililerin, bilirkişi raporlarına rağmen yargı karşısında hesap vermediğini dile getirdi. Bu durumun adalet duygusunu zedelediğini ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI BELEDİYEYİ İŞARET EDİYOR

İş cinayeti sonrası hazırlanan dokuz bilirkişi raporu ve üç uzman raporunda, Şahinbey Belediyesi'nin asli kusurlu olduğu defalarca tespit edildi.

Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan yeni bilirkişi raporları, “Belediyenin ruhsatsız, denetimsiz ve plansız cami inşaatına izin verdiğini, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini uygulamadığını” ortaya koydu.

Raporda, kazaya sebep olan ahşap iskelenin, mevzuata uygun çelik iskeleye çevrilmediği ve beton dökme işleminin kontrolsüz bir şekilde yapıldığı belirtildi.

YENİ DELİLLER VE SUÇ DUYURUSU

Zeynep Küçükcan, Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sürecinde dinlenen yeni tanık ve sanıkların ifadeleri ile üç yeni bilirkişi raporuna dayanarak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Yapı Kontrol Müdürlüğü İş ve İşlemlerinin Denetim ve Koordinesinden Sorumlu Başkan Yardımcıları A.Y., H.K., M.İ., M.K., Ö.İ., olay tarihindeki İmar ve Şehircilik Müdürü A.F.T., Fen İşleri Müdür Yardımcısı / Akkent Cami’nin Teknik Uygulama Sorumlusu A.T., Şahinbey Belediyesi Etüd Proje Müdürü Ş.G.İ. ve Sorumlu Mühendis F.P. hakkında "olası kastla bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçlamasıyla yeniden suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Küçükcan, yeni delillerin kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturduğu ifade etti.

Suç duyurusu kapsamında CMK madde 172/2 uyarınca Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nden karar alınmasını talep etti.

“KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİT”

Zeynep Küçükcan, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

“Eşim Korkut’un, adeta cinayet gibi bir kazaya kurban edilmesinin gerçek sorumluları olan Şahinbey Belediyesi yetkilileri, adalet karşısında hesap verene kadar hukuk mücadelesi vermeye devam edeceğim. Bu nedenle rahmetli eşimin ölümünün beşinci senesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ‘kanunlar önünde herkesin eşit’ olduğunu hatırlatıyorum ve olayın gerçek sorumluları olan Şahinbey Belediyesi’ndeki görevlilerin hak ettikleri cezayı alması ve bu adaletsizliğe artık son vermesi için göreve davet ediyorum. Eşim Korkut’un ruhunun, ancak bu şekilde huzura kavuşacağına inanıyorum.”