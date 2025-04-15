İş cinayetinde Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
Emek Servisi
Konya Beyşehir'de derin su kuyusu açılması çalışması sırasında sondaj alanında iş cinayeti meydana geldi. İş cinayetinde 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi Yusuf M. yaşamını yitirdi. Haber Önses'in aktardığına göre olay, önceki gün akşam saatlerinde Karabayat Mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yusuf M.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş cinayetinin, yerleşim merkezinde derin sondaj su kuyusu açmak üzere yürütülen faaliyet esnasında sondaj kamyonu arkasındaki sondaj makinesi borusunun halat kancasının yerinden sökülmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.