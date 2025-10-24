İş cinayetinde yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

Emek Servisi

Önceki gün iş cinayetinde yaşamını yitiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi, Ege Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Ünitesi çalışanı Ali Can içi dün üniversitenin Muhiddin Erel Amfisi'nde tören düzenlendi. Can, 22 Ekim Çarşamba hastane içinde araç girişinin olmadığı bir alanda PTT kargo aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından düzenlenen törene Can'ın ailesi, çalışma arkadaşları, sağlık emekçileri, öğretim üyeleri ve çeşitli sendikalar katıldı. Anmada konuşan SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, Can’ın sendikanın en emek veren üyelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ali Canımızı grev çadırlarının kurucu öznesi olarak tanırız. Ali Canımızı sınıf mücadelesinin omuz omuza kazanacağının en somut örneğini bizlere öğretirken tanırız. Onun mücadelesi, sağlık emekçileri için daima yol gösterici olacak." Can, Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.