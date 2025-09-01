İş cinayetini gizleyen patron tutuklandı

Denizli’de mermer fabrikasında kayıt dışı çalıştırılan ve elektrik akımına kapılarak iş cinayetinde yaşamını yitiren 27 yaşındaki Suriyeli işçi Yasin Bedevi Mafeş'in ölümüne ilişkin patron tutuklandı. Patron Fidan, iş cinayetinin ardından diğer işçilere Mafeş'i hastaneye götüreceğini söyleyip otomobiline koydurmuş, daha sonra yol kenarında durup Mafeş'in cansız bedenini bırakmış, burada 112'yi arayıp "Yol kenarında baygın biri var" ihbarında bulunmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında patron Gökhan Fidan gözaltına alındı. Mafeş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fidan ilk ifadesinde, işçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikadan ayrıldığını belirtip, "Sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık" dedi. Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.