İş cinayetleri: Bir günde 2 emekçi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bazı dükkânlara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganlar, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkânına tabancalarla ateş açıp kaçtı.

Oto kaporta dükkânında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da saldırıda mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Ahmet Satan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde ise 50 yaşındaki Muhyettin Aka çalıştığı inşaatın 6’ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis ve savcının olay yerinde incelemesi sonrası Aka’nın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.