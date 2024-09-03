İş cinayetleri durmuyor: 3 işçi öldü, 5 işçi ise yaralı

Emek Servisi

Alınmayan tedbirler iş cinayetlerinin yaşanmasına neden olmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında işçiler, öldüren koşullar yüzünden tehdit altında çalışıyor. Dün Ankara’nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12’nci katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sincan’ın Törekent mahallesinde meydana geldi. Salihoğulları İnşaatı’nda bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapan 39 yaşındaki Çetin Buru, 34 yaşındaki Volkan Buru ve 27 yaşındaki Mertcan Buru iskelenin kırılması sonucu zemine düştü. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken Mertcan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin Buru ile Volkan Buru kardeş, Mertcan Buru ise kuzenleriydi.

Dün Samsun’da ise organize sanayi bölgesindeki bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldu. Tekkeköy ilçesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren As Çelik Döküm Sanayi A.Ş.’ye ait fabrikada saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Maden döküm potasında meydana gelen patlama sonucu üzerlerine sıcak maden savrulan işçilerden Sebahattin Tüzen, Mahmut Arslan, Sefa Keskin, Harun Korkmaz ve Selçuk Bayram çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.