İş cinayetleri genç yaşlı demeden öldürüyor

Emek Servisi

İhmaller ve alınmayan önlemler iş cinayetlerinin önünü açmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında işçiler yine çalışırken hayatını kaybetti. Urfa’da 40 yaşındaki Suriyeli işçi Sahar Edheni dün Harran’da bir çırçır fabrikasının çatı tamiratını yaparken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki Elektrik İşçisi İsmail Balkaya da dün çalışırken yaşamını yitiren işçilerden biriydi. Balkaya, Balıkesir Gönen’de Bandırma OSB’deki Karesi Tekstil’in ek fabrika binası inşaatının çatısında çalışırken 9 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Bir diğer iş cinayeti ise Adıyaman’da yaşandı. 8 Ağustos’ta Adıyaman Merkez’in İndere bölgesinde devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışırken iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşerek yaralanan 60 yaşındaki Ahmet Kars, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. İş cinayetinde yaşamını yitiren bir diğer 60 yaş üstü işçi ise Faruk Özer oldu. 61 yaşındaki Özer, önceki gün Aksaray Merkez Alayhanı Köyü’ndeki Nevşehir yolu üzerinde asfalt serme çalışması yaparken greyderin altında kalarak hayatını kaybetti.