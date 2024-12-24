İş cinayetleri Meclis gündeminde

Haber Merkezi

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Mitsubishi'ye ait bir fabrika inşaatında yaşanan iş cinayetinde hayatını yitiren Ali Baba Gökalp ve Zülfü Yıldız’ın yakınlarıyla birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bayhan, "İşçilerin oradaki makineler kadar bile kıymetinin olmadığı bir çalışma düzenine tanıklık ediyoruz. Biz sömürü düzenine tanıklık ediyoruz. Türkiye'de en çok iş cinayetlerinin yaşandığı iş kolu olarak inşaat sektörü geliyor. İş kazalarının en çok yaşandığı işkolu olarak da inşaat sektörü geliyor. Bu işçi kardeşlerimiz yaşamını yitirdikten sonra yani aradan geçen 11 aylık süreçte sorumlulara herhangi bir dava açılmadığını görüyoruz" diye konuştu.