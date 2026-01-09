İş cinayetlerinde kara yıl: 2 bini aşkın işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin 94'ü çocuk, 126'sı ise 65 yaşın üstündeydi.

2023'te 1932, 2024'te ise 1897 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti.

İLK SIRADA İNŞAAT

En çok iş cinayeti şu iş kollarında gerçekleşti:

İnşaat, yol işkolu: 493 işçi

Tarım, Orman işkolu: 414 emekçi (183 işçi ve 231 çiftçi)

Taşımacılık işkolu: 272 işçi

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolu: 144 emekçi

Belediye, Genel İşler işkolu: 125 işçi

İş cinayetlerinin sektörlere göre dağılımı ise şöyle: Sanayi sektöründe 691 işçi, İnşaat sektöründe 521 işçi, Hizmet sektöründe 478 işçi, Tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti.

2025 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılım ise şöyle gerçekleşti:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 466 işçi

Ezilme, Göçük nedeniyle 374 işçi

Yüksekten Düşme nedeniyle 354 işçi

Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 299 işçi

Elektrik Çarpması nedeniyle 95 işçi

Şiddet nedeniyle 92 işçi

İntihar nedeniyle 89 işçi

Patlama, Yanma nedeniyle 81 işçi

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 65 işçi

Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 45 işçi

Kesilme, Kopma nedeniyle 8 işçi

Diğer nedenlerden dolayı 137 işçi

26'SI 14 YAŞIN ALTINDA

2025 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle oldu:

14 yaş ve altı: 26 çocuk işçi

15-17 yaş arası: 68 çocuk işçi

18-29 yaş arası: 382 işçi

30-49 yaş arası: 874 işçi

50-64 yaş arası: 558 işçi

65 yaş ve üstü: 126 işçi

Yaşı bilinmeyen 71 işçi

2025 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 50’si sendikalı, 2055’i ise sendikasız işçiydi.