İş cinayetlerinde kara yıl: 2 bini aşkın işçi yaşamını yitirdi
İSİG Meclisinin raporuna göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin 94'ü çocuk, 126'sı ise 65 yaşın üstündeydi.
2023'te 1932, 2024'te ise 1897 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti.
İLK SIRADA İNŞAAT
En çok iş cinayeti şu iş kollarında gerçekleşti:
- İnşaat, yol işkolu: 493 işçi
- Tarım, Orman işkolu: 414 emekçi (183 işçi ve 231 çiftçi)
- Taşımacılık işkolu: 272 işçi
- Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolu: 144 emekçi
- Belediye, Genel İşler işkolu: 125 işçi
İş cinayetlerinin sektörlere göre dağılımı ise şöyle: Sanayi sektöründe 691 işçi, İnşaat sektöründe 521 işçi, Hizmet sektöründe 478 işçi, Tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti.
2025 yılında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılım ise şöyle gerçekleşti:
- Trafik, Servis Kazası nedeniyle 466 işçi
- Ezilme, Göçük nedeniyle 374 işçi
- Yüksekten Düşme nedeniyle 354 işçi
- Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 299 işçi
- Elektrik Çarpması nedeniyle 95 işçi
- Şiddet nedeniyle 92 işçi
- İntihar nedeniyle 89 işçi
- Patlama, Yanma nedeniyle 81 işçi
- Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 65 işçi
- Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 45 işçi
- Kesilme, Kopma nedeniyle 8 işçi
- Diğer nedenlerden dolayı 137 işçi
26'SI 14 YAŞIN ALTINDA
2025 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle oldu:
- 14 yaş ve altı: 26 çocuk işçi
- 15-17 yaş arası: 68 çocuk işçi
- 18-29 yaş arası: 382 işçi
- 30-49 yaş arası: 874 işçi
- 50-64 yaş arası: 558 işçi
- 65 yaş ve üstü: 126 işçi
- Yaşı bilinmeyen 71 işçi
2025 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 50’si sendikalı, 2055’i ise sendikasız işçiydi.