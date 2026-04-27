İş cinayetlerinde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile Meclis’te buluştu

BirGün/Ankara

Emek Partisi (EMEP), iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin işçi aileleriyle Meclis’te buluştu.

Buluşmaya EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Merkez Yöneticisi Deniz İpek, işçi ailelerinden bazılarının avukatı olan İstanbul Barosu YK üyesi Ahmet Ergin yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan EMEP GYK üyesi Deniz İpek, “Yarın 28 Nisan, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma günü. Bugün kaybettiklerimizi anmak için bir aradayız. Onların mücadelesini büyütmek için. Ve bu düzeni değiştirme irademizi ortaya koymak için” dedi.

Türkiye’de işçilerin göz göre göre öldürüldüğünü ifade eden İpek, “Buraya Soma’dan, Hendek’ten, İliç’ten, Gayrettepe’den, Dilovası’ndan, Antep’ten ve Aliağa’dan gelenler var. Bugün burada sadece konuşmuyoruz. Bu düzenin tanıklığını dinliyoruz. Türkiye’de iş yeri denetim sistemi işlemiyor. Yüz binlerce iş yerinin olduğu ülkede denetim oranı yüzde 1’in altında. Milyonlarca işçiye karşılık, yetersiz sayıda müfettiş var. Bu ne demek? Denetim istisna, ölüm kural haline gelmiş demek. Türkiye’de her yıl en az 2 bin işçi hayatını kaybediyor. Her gün en az 6 işçi işe gidiyor ve geri dönemiyor” diye konuştu.

EN AZ 37 BİN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

AKP iktidarları döneminde en az 37 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirten İpek, “Bu sadece bir istatistik değil. Bu bir dönemin cinayet bilançosudur. Dünyada ise her yıl yaklaşık 3 milyon emekçi, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ve bu ölümlerin büyük çoğunluğu, yüzde 89’u meslek hastalıklarından kaynaklanıyor. Ama Türkiye’de gerçekler gizleniyor” dedi. İş cinayetlerinin neredeyse tamamının sendikasız işyerlerinde yaşandığını ifade eden İpek, “Yani işçi örgütsüzse, denetim yoksa, patronlar cezasızsa… ölüm değişmiyor. Yarın, 28 Nisan’da kaybettiklerimizi anacağız. Birkaç gün sonra, 1 Mayıs’ta ise bu düzeni değiştirme irademizi alanlara taşıyacağız. Çünkü biliyoruz: iş cinayetlerinin olmadığı bir ülke, ancak işçilerin örgütlü mücadelesiyle mümkün. Şimdi sözü, işçi kardeşlerimizin ailelerine, yaralanan ve meslek hastalığıyla mücadele eden emekçilere, ve bu mücadeleyi büyüten herkese bırakıyoruz” diyerek sözü işçi ailelerine verdi.

Avukat Ahmet Ergin de konuşmasında “Hepimize sabır diliyorum. Biz de avukatlar olarak sizinle aynı duyguları yaşıyoruz. Acıyı, isyanı burada gördük ama dayanışmayı da burada gördük. ‘Geç gelen adalet, adalet değildir’ diye bir söz var ama bunu soyut söz olarak algılamamak lazım. Ceza davalarında kamuoyu oluşturmadan sonuç almak mümkün değil. Ceza davalarının uzun sürmesi yıpratıcı bir süreç” dedi.

Denetleme görevini devlete, Çalışma Bakanı’na verildiğini belirten Avukat Ergin, “Ölüm ve yaralanmalar binde birine düşürülebilir. Ama biz amacımız ne iş cinayetleri ne? İş cinayetleri hiç olmamaları. Evet konuşmalarda da yer aldı; madenler kapatılsın diye. Eğer ölüm engellenemiyorsa madenler kapatılsın” diye konuştu.

İliç, Soma, Hendek, Dilovası, Gayrettepe, Ravive Kozmetik’te iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin yakınları ise yaptıkları konuşmalarda denetim, önlem ve caydırıcı ceza istediklerinin altını çizdi.