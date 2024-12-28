İş güvenliği uzman olmayanların elinde

Ebru ÇELİK

Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada işçi sağlığı ve iş güvenliği tartışmaları devam ederken iktidar önlem almamakta ısrarcı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle iş güvenliği uzmanlarının sınavsız belge ve sertifika almasının önü açıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile üç yıl boyunca fiilen görev yaptığını sadece sözleşme ile belgeleyenler belge ve sertifika alabilecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubundan Adil Akbaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da yıllardır uzmanların yararına bir madde getirmediğini aksine işverenlerin lehine işler yapıldığını belirtti. Akbaş şöyle konuştu: “İktidar daha önce koyduğu geçici maddeleri yeniden öteleyemediği için yeni bir madde getirdi. Bunun için bakanlık, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsa Birliği) ve OSGB’lerle (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) işbirliği içinde, düşük ücretlerle uzman çalıştırabilmek için iş güvenliği uzmanı sertifikası alabilmenin koşulları olan eğitim ve sınavı kaldırarak, gerekli niteliği sağladığını sınav yoluyla kanıtlamayanlara A ve B sınıfı sertifika verilmesine yönelik yönetmelik değişikliği yaptı. Yeterli sayıda uzman var ama ihtiyaç arttığında ücretlerin de artması söz konusu olacaktı. Bakanlık yine sermayeden yana davranarak, yönetmelik değişikliği ile uzman sayısını artırdı, böylelikle ücret artış talebinin önüne bir engel koymaya çalıştı.”

Akbaş, uzmanların bir kısmının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitim, Görev Yetki ve Sorumlulukları hakkında Yönetmeliğe aykırı olduğunu düşündükleri için hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Akbaş, iş sağlığı ve güvenliği adına taleplerini şöyle sıraladı:

• İşçi sağlığı güvenliği alanı baştan yeniden düzenlenmelidir.

• İşyerleri denetlenmiyor, İşyerlerinde etkin bir denetim sisteminin geliştirilmesi, işverene caydırıcı cezalar uygulanması gerekmektedir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı süreci yönetemiyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanın yeniden düzenlenmesi için idari ve mali yönden, sermayeden, siyasi iktidardan bağımsız, bileşiminde meslek örgütleri, sendikaların da bulunduğu, Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurumu’nun oluşturulması gerekmektedir.

• Sendikaların, meslek örgütlerinin de katılımcısı olduğu “Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi” 2016’dan bu yana toplanmıyor. Konsey acilen toplanmalıdır.

• Ve çalışma yaşamına ilişkin tüm yasalar yeniden ele alınmalı ve iş yasası, işçi sağlığı güvenliği yasası sosyal güvenlik yasası, sendika ve toplu sözleşme yasası; işçi sağlığı ve güvenliğini önceleyerek yeniden düzenlenmelidir.