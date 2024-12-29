İş hayatında kadına yönelik şiddet arttı

Tuğçe ÇELİK

Türkiye’de kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde uygulamalar yetersizken iş hayatı da kadınların sıklıkla şiddete maruz bırakıldıkları bir alan olarak dikkat çekiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Dursun ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Esra Özdemir tarafından kaleme alınan “Türkiye’de İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Etkisi: Kesitsel Bir Anket Çalışması” başlıklı araştırma kadınların işyerinde maruz bırakıldıkları şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Araştırmada farklı sektörlerde çalışan 194 kadınla yapılan anket ve görüşme sonucunda son 1 yılda iş yerinde şiddete maruz bırakıldığını belirten kadın oranı yüzde 45,4 olarak belirlendi. En sık maruz kalınan şiddet türleri ise yüzde 35,1 ile duygusal şiddet, baskı ve yıldırma; yüzde 34,5 ile sözel şiddet olarak kayda geçti. Ayrıca kadınların yüzde 3,1’inin fiziksel saldırı; yüzde 1,5’inin ise cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Araştırmada şiddete maruz bırakılan kadın çalışanların önemli bir kısmı işlerini yaptıkları esnada şiddete uğradıklarını ifade ederken şiddeti uygulayanlar arasında ilk sırada erkeklerin yer aldığı görüldü.

Kadına yönelik işyerindeki şiddetin artmasının, çalışan kadınlar için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Dursun ve Özdemir, kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla şiddete uğrama riskinin daha yüksek olduğunu kaydetti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir parçası olarak ortaya çıkan kadına yönelik işyeri şiddetinin yaygın biçimde yaşandığı vurgulanırken kadınların yaşadıkları durumu yetkililere bildirmekten kaçındığı belirtildi.

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İŞYERİ ŞİDDETİ NEDİR?

Fiziksel saldırı, sözlü taciz, cinsel veya ırksal taciz, zorbalık ve mobbingi içeren işyeri şiddeti, çalışanların iş güvenliğini olumsuz etkileyen bir durumdur. Çalışanların işlerini yapmış oldukları esnada maruz kaldıkları, fiziksel veya psikolojik zarar verme amaçlı her türlü eylem olarak ifade edilir. Çalışanların depresyon, anksiyete, uyku problemleri gibi durumları yaşamasına sebep olur.

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ÇÖZÜM NE?

Araştırmacılar Dursun ve Özdemir çözüm olarak şunları kaydetti: “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeler etkin olarak uygulanmalı. Yasaların uygulanması kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli rol oynar."