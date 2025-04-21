İş için kuyruğa giren genç yaşamını yitirdi

Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde kadrolu olarak işe alınacak 60 kişinin belirlenmesi amacıyla yapılacak test sırasında beklerken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki İhsan Tuğrul Neşeli hayatını kaybetti.

8 Nisan’da 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda Nevşehir İl Özel İdaresi’nin yaptığı teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Neşeli, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İhsan Neşeli, önceki sabah hayatını kaybetti.

Hastane morgunda otopsi işlemleri tamamlanan İhsan Tuğrul Neşeli’nin cenazesi, tabutunun üzerine serilen Nevşehir Belediyespor’un kırmızı beyaz flama, forma ve kaşkolları ile toprağa verildi.