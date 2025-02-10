İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Lefkoşa'daki Kolan British Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğini, eşi Nur Nadir açıkladı. Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı, dün yaptığı açıklamada Nadir’in genel durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda, "Asil Nadir’in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı. Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan, Türkiye’de de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, Güneş ve Günaydın gazetelerini de satın almıştı.

İngiltere'de 2011'de 'zimmetine para geçirmek' suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasının kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderilen Nadir, Nisan 2016'da yattığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmiş ve KKTC'ye dönmüştü.

Nadir'in kamuoyunda ''Rahşan Affı'' olarak bilinen 4616 sayılı şartla salıverme ve erteleme yasasından faydalandığı açıklanmıştı.