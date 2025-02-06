İş insanı Asil Nadir'in öldüğü iddiası yalanlandı: Yoğun bakımda, durumu kritik

Bir süredir de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in öldüğü iddiası yalanlandı.

Nadir, sağlık problemleri sebebiyle geçtiğimiz gün Kolon Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

kibrisgazetesi.com'un aktardığına göre bu sabah yaşam fonksiyonlarını yitiren Asil Nadir, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Aileden verilen bilgiye göre, Nadir için acil kan aranıyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Nadir’in hayatını kaybettiğine yönelik medyada ve sosyal medyada çıkan iddialar, Kolan British Hastanesi tarafından yalanlandı.

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada, Nadir’in hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığı, Nadir’in yoğun bakımda bulunduğu ve durumunun ise kritik olduğu ifade edildi.

KAN ARANIYOR

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir ise yaptığı açıklamada, Asil Nadir için 3 adet 0 negatif kan, 7 adet TDP (taze donmuş plazma) arandığını duyurdu.

Açıklamada, kan bağışlarının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na yapılabileceği kaydedildi.

Asil Nadir’in yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği belirtilen açıklamada, “Dualarınızı esirgemeyin” denildi.

ÖZAL'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

1980'li yıllarda dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Nadir, dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yakınlığıyla biliniyordu. Nadir'in bu dönemde Özal'ın isteğiyle medyaya girdiği iddia edilmişti. 1985'te Vestel'in Manisa'daki fabrikasını da Özal açmıştı.

BASINA EL ATTI

Asil Nadir, Günaydın gazetesiyle başlayarak peş peşe başka gazeteleri de satın almıştı.

Günaydın gazetesini Haldun Simavi'den satın alarak medyaya giren Nadir, daha sonra Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini yayınlayan Gelişim dergi grubunu satın almıştı.

1990 yılı sonunda, İngiltere’nin en büyük şirketlerinden Polly Peck’in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Asil Nadir, paravan şirketler kurarak Polly Peck'in hisselerini yapay şekilde yükseltmekle suçlandı. İngiltere'de yaklaşık 3 sene cezaevinde kalan Nadir, 1993'te Kuzey Kıbrıs'a döndü.

Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü İngiltere’de tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kalan kısmı için Türkiye'ye iade edilen Asil Nadir, 2016'da tahliye edilmiş ve Kuzey Kıbrıs'a gitmişti.

Asil Nadir, Vestel'in de kurucusu olan Nadir Şirketler Grubu'nun sahibiydi.