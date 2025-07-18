İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali için açılan davada karar

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile 20 Aralık 2024'te yaptığı evliliğinin iptali istemiyle kızı İpek Kıraç tarafından açılan davada karar çıktı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, kararını açıklayan mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetti.

DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı.

Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.