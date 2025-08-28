İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç yoğun bakıma kaldırıldı.

Oda TV'nin haberine göre 87 yaşındaki demans hastası Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Son dönemde Adli Tıp Kurumunca Kıraç hakkında hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.