İş insanı Kaya Sabancı Bodrum'da saldırıya uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbeliden iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de dünyaca ünlü Mandarin otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı, Mandarin otelin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi.

Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.