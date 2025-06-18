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İş insanı Leyla Alaton, AKP Meclis Grup Toplantısı'na katıldı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Alaton, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını milletvekillerinin oturduğu sıralardan takip etti.

Güncel
  • 18.06.2025 14:51
  • Giriş: 18.06.2025 14:51
  • Güncelleme: 18.06.2025 15:00
İş insanı Leyla Alaton, AKP Meclis Grup Toplantısı'na katıldı

AKP'nin TBMM Grup Toplantısı, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

T24'ün aktardığı habere göre, AKP'li Meclis Grup Toplantısı'na iş insanı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un da katıldığı görüldü.

Leyla  Alaton, Erdoğan'ın Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı milletvekillerinin oturduğu sıralardan takip etti.

Alaton, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile yan yana oturdu.

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