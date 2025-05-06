İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınan isimlerinden, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kuzeni olan Saffet Pınar Eczacıbaşı’nın 6 Mayıs’ta hayatını kaybettiği, Eczacıbaşı Ailesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

66 yaşındaki Pınar Eczacıbaşı’nın ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Pınar Eczacıbaşı, Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı, iş dünyasında ve sivil toplumda aktif rol üstlenen saygın bir isimdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak görev yaptı. Kadın liderliği, girişimcilik ve uluslararası iş birliği alanlarında yaptığı çalışmalarla tanındı, Türkiye-Avrupa ekonomik ilişkilerinde aktif rol oynadı.