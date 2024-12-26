İş insanı Rıza Kalkavan, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş insanı Rıza Kalkavan’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan’ın kardeşi, iş adamı Rıza Kalkavan İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalkavan’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kalkavan’ın cenazesi burada yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Cenaze, bugün Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verilecek.