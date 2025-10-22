İş insanlarına yargı sopası

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin tutuklandığı 23 Mart’tan bu yana 214 gün geçti. Dalga dalga operasyonlar devam ederken ne “turp” ne de bir “ahtapot” bulunabildi. Yargı sopasını eline alan Saray yönetimi sandıksız, seçimsiz, muhalefetsiz bir rejim inşa etmek için adeta yol temizliğine girişti. İBB operasyonları dokunanın yandığı bir davaya dönüştü. Son olarak devam eden operasyonlar ve ifadeye çağırma işlemi iş insanlarına kadar ulaştı.

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı da İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklamada "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan derdest olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAÇAK YAPI İDDİASI

Halk TV’nin haberine göre, iş insanları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Temmuz ayında İstanbul Boğazı’nda tespit ettiği kaçak yapılaşmaya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda sahildeki kaçak yapılarla ilgili çalışma yapılmıştı. 106 taşınmazda izinsiz yapılaşma tespit edilmiş, 49 taşınmaz için suç duyurusunda bulunulmuştu. Söz konusu taşınmazlar arasında, "Mürdüm Kebap", "Uskumru Restoran", "Kırıntı- Midpoint Bebek Şubesi", "Tarabya Big Chefs", "Oligark", "Six Senses Otel", "Mandarin Otel", "Torunlar İnşaat", "Reina", "Sipahilerağası Mehmet Emin Ağa Yalısı", "Kuruçeşme Divan" var.

DOĞRU DEĞİL

İfadesini verdikten sonra Odatv’nin sorularını yanıtlayan Vedat Aşçı, bundan birkaç ay önce de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısıyla İBB soruşturması kapsamında ifade verdiğini hatırlatarak, “Bu ilk ifadem değil. Geçen ay da itirafçıların benim ve şirketimle ilgili yalan beyanlarına yönelik ifade verdim. İddiaların doğru olmadığını söyledim” dedi.

Kendisine İBB soruşturması kapsamında itirafçıların ifadeleri ve iddialarına ilişkin bir duyum alıp almadığı sorulduğunu Odatv’ye aktaran Hamdi Akın, "Ben de sorulan sorulara yanıt verdim" dedi.

HİSSELER DÜŞTÜ

Ünlü iş insanı Hamdi Akın, İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından Akfen hisseleri sert düştü. Dünü 23,60 seviyesinden kapatan Akfen, yüzde 6’ya yakın düşüş yaşayarak, 22.32 seviyesine kadar geriledi.

TOMRUK İFADE VERMİŞTİ

İBB soruşturması kapsamında Divan Otelleri’nin Genel Müdürü Murat Tomruk, dün "şüpheli" olarak ifade vermişti. Soruşturma kapsamında Divan Otel’in Genel Müdürü Murat Tomruk, "şüpheli" olarak ifadeye çağırılmıştı. Savcılık, Tomruk’un ifade işlemleri için emniyete yazı yazmıştı. Tomruk, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifade vermesinin ardından adliyeden ayrılmıştı. İş insanlarının İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmaları bir gözdağı ve mesaj olarak yorumlandı.