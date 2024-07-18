İş kazasında yaralanan Suriyeli işçinin tedavisi kayıt problemi sebebiyle yapılamıyor

Pendik'te ailesiyle yaşayan ve 5 yıl önce çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza nedeniyle bağırsaklarından yaralanan Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi, Göç İdaresi'nde kayıt işlemleri tamamlanamadığı için yarıda kaldı. Şimdiye dek 4 ameliyat olan, günün genelini yatakta geçiren, katı yemek yemekte zorlanan ve 40 kiloya düşen Muhammed, bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve ameliyat olmayı bekliyor.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesinde 7 kardeşi ve anne babasıyla yaşayan 20 yaşındaki Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi kayıt problemi sebebiyle gerçekleştirilemiyor.

İddiaya göre Muhammed, yaklaşık 5 yıl önce sigortasız ve aylık 500 TL'ye çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi.

Karnına matkap darbesi alan Muhammed midesinden ve bağırsaklarından yaralandı. O günden bugüne 4 ameliyat geçiren Muhammed'in tedavi süreci, iddiaya göre ortaya çıkan kayıt problemi ile aksadı. Hastanenin kayıtsız hastaya bakamaması nedeniyle Nüfus Müdürlüğünde kayıt işlemlerini tamamlayan Muhammed ailesi, Göç İdaresi'ne de kayıt için müracaat etti fakat 3 aydır ilerleme olmadığı için tedavi süreci yarım kaldı.

Zamanının genelini yatakta geçiren, katı yiyecek yiyemeyen, karnında torba ile yaşayan ve 40 kiloya düşen Dibo Muhammed, Göç İdaresinden gelecek haberin ardından tedavisine devam etmeyi istiyor.

Dibo Muhammed, "Tedavi olmak istiyorum. Göç İdaresine iki sefer gittim, randevu bekliyoruz. Hastaneye gidiyorum beni kabul etmiyor, sadece ağrı kesici yazıp yolluyor. 3 ay oldu göç idaresini bekliyorum, randevu gelmedi. Benim çok ağrım var. Yemek yiyorum kesiliyorum, su ayran içiyorum kesiliyorum. Her şey çok zor. 4 - 5 sene önce çalışıyordum matkap bana vurdu. Sigortasız çalışıyordum. Patron ' Sen şikayet etme ben sana yardım edeceğim' demişti. Daha sonra sonra orada çalıştığımı inkar etti" dedi.

"ACİLE GÖTÜRÜYORUZ KABUL ETMİYORLAR"

Nakliye için Muhammed ailesinin yaşadığı eve gelen, yatakta yatan Dibo'yu gördükten sonra o günden bugüne kadar Dibo'ya tedavi sürecinde yardım eden ve yanında olan Engin Bıçak, "Ben Dibo'nun komşusuyum. 4 senedir hastaneye götürüp getiriyorum. Tedavisi hastanede devam ediyordu fakat kayıt sorunu ortaya çıktıktan sonra birkaç aydır tedavisi yarım kaldı. İyice zayıfladı, sürekli ağrıları oluyor acile götürüyoruz acil kaydı olmadığı için geri gönderiyor. Birkaç defa da ambulansla gittiği için borçlandı. Çocuk göz göre göre ölecek. Onun için bu kayıt sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Sürekli beni arıyorlar 'abi ağrım var beni acile götür' diyor, götürüyoruz kabul etmiyorlar. En son götürdüğümüzde mide ameliyatı yapacağız dediler sisteme baktılar kaydı olmadığı için geri gönderdiler. Birkaç sene önce çalıştığı yerde iş kazası geçiriyor karnında yara açılıyor, tedaviye başlanıyor. Birkaç defa ameliyat oldu, sonra dikişleri patladı, tekrar ameliyat oldu. Birkaç sene bu şekilde devam etti. Şimdi tedavisi yarım kaldı. Sigortasız çalıştığı için patronu çocukla ilgilenmedi çocuğu tehdit etti. Şimdiye dek 4 ameliyat geçirdi. Göç İdaresine gittik 'randevu vereceğiz bizden telefon bekleyin' dediler 3 aydır telefon bekliyoruz. Bu telefon geldikten sonra gideceğiz göç idaresinde kaydını tamamlayacağız. Ben komşusuyum buraya bir dolap nakliyesi için gelmiştim Dibo'yu da yatarken gördüm o zaman tanıştık. Ondan sonra da 4 senedir de hastaneye gidip geliyoruz" dedi