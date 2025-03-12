İş kuyruğu yaşlanıyor

Milyonlarca emekli, sefalet seviyesindeki maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Açlık sınırı 23 bin 324 TL’yi aştı, en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL ile açlık sınırının çok gerisinde kalmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı altında ezilen emekliler, bayramda nefes alma umuduyla ikramiye beklerken, hükümetin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarmayı planladığı bayram ikramiyesi asgari ücretin yalnızca yüzde 18’ine denk geliyor. Faturalar, kira ve gıda giderleri karşısında maaşları eriyen yaşlı yurttaşlar, geçinebilmek için yeniden iş aramak zorunda kalıyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verileri, yaşlıların giderek artan işsizlik sorununu gözler önüne seriyor. Kuruma kayıtlı toplam işsiz sayısı geçen yılın şubat ayına göre 332 bin 252 kişi azalarak 2 milyon 144 bin 36’ya gerilese de, 60 yaş üzerindeki yurttaşların işsizlik oranı hızla yükseliyor.

2024 yılı Şubat ayında 60-64 yaş grubundaki işsiz sayısı 21 bin 428, 65 yaş üzeri iş arayan yurttaş sayısı ise 7 bin 514 olarak kaydedildi. 60 yaş üstü işsizlerin toplamı 28 bin 942 kişiydi. Bu yılın Şubat ayına ilişkin veriler, durumun daha da kötüleştiğini ortaya koyuyor. 60-64 yaş arasındaki kayıtlı işsiz sayısı 22 bin 596’ya, 65 yaş üzeri işsiz sayısı ise 8 bin 455’e yükseldi. Bir yılda 60 yaş üstü işsizlerin sayısı yüzde 7,3 oranında arttı ve toplamda 31 bin 51 kişiye çıktı.

İŞKUR verileri, bu yaş grubundaki işsizlerin 3 bin 653’ünün son 30 günde iş aramaya başladığını, ancak bin 181 kişinin bir yılı aşkın süredir iş bulamadan beklediğini ortaya koydu. İşsiz yaşlı yurttaşların yüzde 36’sını kadınlar, yüzde 63’ünü ise erkekler oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde, 60 yaş ve üzeri yalnızca 2 bin 260 kişi İŞKUR aracılığıyla iş bulabildi.

Hayatta kalmak için çalışmak zorunda kalan emekliler, geçim savaşına sürükleniyor. İşsiz kalanlar da işsizlik ödeneğinden faydalanmak istiyor. İŞKUR’un Ocak ayı verilerine göre, 60 yaş üzeri bin 403 kişi işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Ancak bunların yalnızca yüzde 56’sı, yani 789 kişi, işsizlik ödeneğinden faydalanabildi.