İş makinesi dereye düştü; operatör yaralandı
Kaynak: DHA
Trabzon’un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen iş makinesinin operatörü Aslan Aydın (62), yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.
İlçe belediyesinde çalışan Aslan Aydın idaresindeki iş makinesi, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, çarptığı demir korkulukları da aşarak Manahoz Deresi’nde düştü.
Çevredeki yurttaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı operatör Aydın, ekipler ve yurttaşların yardımıyla dereden çıkarıldı.
Aydın, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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