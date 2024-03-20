İş makinesi devrildi, altında kalan işçi öldü

Emek Servisi

İzmir Kemalpaşa’daki Abalıoğlu Grup'a ait Lezita’da grev sürerken ileri işlem bakımı işçisi Ahmet Can Yılmaz ihlal sonucu iş kazası geçirdi. Transpaletle yaklaşık bir buçuk tonluk dolum makinesini taşırken üzerine devrildi.

Sol Haber’in haberine göre iş kazasının yaşandığı yerin Hindistanlı işçilerin çalıştığı bölüm olduğu aktarıldı. Makinenin Hindistanlı işçilerden 5'inin transpalete makineyi yerleştirdiği ve işçilerin itmesiyle devrildiği iddia edildi. Sendika yetkilileri işçilerin hayatının tehlikeye atıldığını belirtti. Öte yandan Yalova’da tersane kule vinç operatörü olarak çalışan 47 yaşındaki Ziya Yamaç, kule vincin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.