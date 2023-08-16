İş makinesi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde freni boşalan iş makinesin halk otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. K.S. idaresindeki iş makinesi, Kepez istikametine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Erdoğan ise hemen olay yerine gelerek yaralılarla ilgilendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.