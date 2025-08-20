Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İş makinesi, kavşakta duran otomobillere çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2025 15:14
  • Giriş: 20.08.2025 15:14
  • Güncelleme: 20.08.2025 15:14
Kaynak: DHA
İş makinesi, kavşakta duran otomobillere çarptı: 3 yaralı

Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU, (Adana), (DHA)-ADANA'da fren arızası nedeniyle duramadığı iddia edilen iş makinesi, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İmamoğlu ilçesi Sivas-Adana yolundaki kavşakta meydana geldi. K.K.'nin kullandığı iş makinesi, iddiaya göre, fren arızası nedeniyle duramayıp, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki Mehmet Karadöl, Sami Karadöl ile İbrahim Yasin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İş makinesi operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol