İş makinesi operatörlüğü yaparken üstüne kaya düşen AKP'li Meclis Üyesi Şen hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatörlük yapan AKP'li Meclis Üyesi Sinan Şen öldü.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı Çamlı köyü Kızılkaya mevkisinde, orman yolunda yol açma çalışması yapan Sinan Şen’in (38) kullandığı iş makinesinin üzerine kaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, iş makinesi içerisinde sıkışan Şen'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şen'in, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde AKP Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.
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