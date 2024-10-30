İş makinesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iş makinesinden düşen işçi hayatını kaybetti



Olay ilçeye bağlı Yukarıdana köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tesis ustası olarak çalışan Mustafa Çakan (51) isimli şahıs, taş kırma makinesini tamir etmek için üzerine çıktığı kepçenin hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çakan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.