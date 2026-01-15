İş ortağı kadını darp eden eski AKP'li meclis üyesi erkek tahliye edildi

İş ortağı tarafından darp edilen ve yüzünde kırıklar oluşan Songül Ç.’nin karar davası bugün Karşıyaka Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada, davalı taraf ve tutuklu yargılanan sanık ile sanık avukatları yer aldı. Sanık eski AKP Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Erdal E. tutuklu bulunduğu İzmir 3 Nolu T Tiği Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan jandarmalar eşliğinde salona getirildi.

Duruşmada, davacı ve sanık ifadeleri ile savunmalarının alınmasının ardından dava savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında, sanık Erdal E. için 2,5 yıl hapis cezası yönünde görüş bildirdi.

Savcını mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme hakimi kararı açıkladı. Hakim kararında, tutuklu sanık Erdal E. hakkında 2,5 yıl hapis cezasına hükmetti.

Erdal E., cezaevinde geçirdiği 3 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Dava sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, koruma tedbiri olmamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ortak çalıştığı iş yerindeki erkek tarafından darp edilen Songül’ün davasındaydık. Sanık o kadar rahattı ve kendisinde o kadar özgüven buluyordu ve saldırıyı o kadar doğal hakkıymuş gibi anlattı ki... Biz sanığın o özgüveni nereden ve ne şekilde aldığını çok iyi biliyoruz. Erkek faillerin, kadınlara karşı şiddet uygulama özgüvenini siyasi iktidarı kadın politikalarından aldığını çok iyi biliyoruz. 2025 yılını ‘Aile yılı’ ilan ettiler. O aile yılında 294 kadın öldürüldü, 297 şüpheli kadın ölümü oldu.”