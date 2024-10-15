İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ne zaman? İSG sınav başvuru tarihleri ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) için süre yaklaşıyor. İSG sınavı için detaylar da belli olmaya başladı.

İSG SINAVINA KİMLER GİREBİLECEK?

Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 17 Ekim 2024 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekiyor.

17 Ekim 2024 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak sınava giremiyor.

İSG 2. DÖNEM SINAV BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

İSG 2. dönem sınav başvuru tarihi 2024 ise belli oldu. İSG 2. sınavına 22-30 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurular yapılabilecek. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek.

İSG sınavı geç başvuru tarihi ise 7 Kasım 2024 günü yapılabilecek.

İSG SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

İSG Sınavı'ndan başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 almak gerekiyor. İSG sınavından 70 alamayanlar başarısız sayılıyor.