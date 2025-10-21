İş Sanat Anadolu Sergileri Midyat’ta

Düzgün KARABULUT

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. 25-26 Ekim tarihlerinde İş Bankası Midyat Şubesi’nde sergilenecek “Çarşı-Pazar” seçkisi, gündelik hayatın tüm renkleriyle yaşamın içinden bir kesit sunuyor.

İlhami Demirci’nin yalnızca bir alışveriş sahnesini değil, aynı zamanda yöre insanının günlük yaşamını yansıttığı “Kompozisyon: Midyat Pazarı” tablosu ile Türk resim sanatının önde gelen sanatçılarından Eren Eyüboğlu, Hulusi Mercan, Ülkü Uludoğan, Mehmet Başbuğ, Şadan Bezeyiş, Nedim Günsür, Fahir Aksoy ve Mehmet Pesen’in farklı yörelerin pazar temalı resimleri bu sergide yer alıyor.