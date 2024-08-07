İş tehdide kadar vardı

HABER MERKEZİ

AKP-MHP eliyle kurulan rejimin ana unsurlarını oluşturan baskı, tehdit, kutuplaştırma politikaları ülkedeki siyasetin en yukarısından en aşağıya kadar sirayet etmiş durumda.

Dün Adana’ya bağlı Seyhan Belediyesi’nde yaşananlar bunun son örneğini oluşturdu. Belediyenin ağustos ayı meclis toplantısında MHP’li Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar, CHP’li Belediye Başkanı Oya Tekin’i Ülkü Ocakları üzerinden tehdit etti.

Mecliste gündem dışı söz alan MHP'li meclis üyesi "Ben burada MHP'yi temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza siz dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşlarımızı burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" sözleri ile Belediye Başkanı Oya Tekin'i hedef aldı.

Oya Tekin de "Ne demek Ülkü Ocakları'nı getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz. CHP'li gençler de bizim gençlerimiz. AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek birini getirmek? Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Aklınızı mı yitirdiniz? Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz diyoruz. Bana ne diyorsun sen?" diyerek karşılık verdi.

Meclis toplantısında yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaşan Oya Tekin paylaşımında “Bir siyasetçi temsil ettiği partinin gençlik grubuna tehdit unsuru muamelesi yapabilir mi? Şiddet dilini kullananlara karşı dimdik duracağız ve siyaseti yumrukla değil, aklımızla, işimizle, sözümüzle yapacağız. Kimseyi ayrıştırmayacağız.” ifadelerine yer verdi.